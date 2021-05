Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Herne unter falschem Namen Waren bestellt haben soll.

Polizei Fahndung: Mann bestellt in Herne unter falschem Namen Waren

Herne. Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Herne unter falschem Namen Waren bestellt haben soll. Gegen ihn läuft der Verdacht des Betrugs.

Die Kriminalpolizei sucht mit einem Foto nach einem Mann, der verdächtigt wird, zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 unter Angabe fremder Personalien Waren bestellt zu haben. Gegen ihn besteht der Verdacht des Betrugs, teilt die Polizei mit.

Der Mann wird verdächtigt, zwischen 25. Dezember 2020 und 10. Januar 2021 Kleidungsstücke an die Wohnadresse einer 40-jährigen Hernerin bestellt zu haben. Die Waren wurden mit dem Zusatz bestellt, die Pakete beim Nachbarn abzugeben. Mit einem Abholschein wurde dann versucht, die Pakete beim Nachbarn in Empfang zu nehmen, so die Polizei.

Mit richterlichem Beschluss ist ein Bild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Das ermittelnde Fachkommissariat (KK 22) bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234/909-4222 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

