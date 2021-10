Fahndung: Mann belästigt Frau sexuell in Herner Sonnenstudio

Herne. In einem Herner Sonnenstudio hat ein Mann eine Frau sexuell belästigt. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Nach einer sexuellen Nötigung in Herne hat die Polizei mit richterlichem Beschluss ein Foto veröffentlicht und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Der Vorfall hat sich bereits am Dienstag, 26. November 2019, in dem Sonnenstudio an der Hauptstraße 251 in der Wanner Innenstadt zugetragen. Nach Zeugenaussagen soll der Täter gegen 19 Uhr das Ladenlokal betreten haben. Als eine Mitarbeiterin (44, aus Herne) ihn herumführte, umarmte er sie unvermittelt, drängte sie in einen Raum und berührte sie unsittlich. Die Frau schrie um Hilfe, woraufhin der Mann flüchtete.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Das Foto einer Überwachungskamera ist mit richterlichem Beschluss zur Veröffentlichung freigegeben worden. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit: -4441) sowie jeder anderen Polizeidienststelle um Hinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel