Fahndung: Frauen bestehlen Herner Seniorin im Supermarkt

Herne. Eine gehbehinderte Frau (86) ist in einem Herner Supermarkt bestohlen worden. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach den Tatverdächtigen.

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach zwei Frauen, die in einem Eickeler Supermarkt einer gehbehinderten Seniorin (86) die Geldbörse gestohlen haben sollen.

Die Polizei fragt nach einem Diebstahl in Herne: Wer kennt diese beiden Frauen? Foto: Polizei

Der Diebstahl ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstag, 2. März, gegen 17 Uhr in einem Lebensmittelmarkt auf der Eickeler Straße. In einem unbeobachteten Moment nahmen zwei Frauen das Portemonnaie aus der auf dem Rollator abgestellten Handtasche der 86-Jährigen. Erst an der Kasse fiel ihr der Diebstahl auf; die Täterinnen konnten mit ihrer Beute flüchten.

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei nun die Fotos der beiden Tatverdächtigen, verbunden mit der Frage: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Frauen machen. Das Kriminalkommissariat 35 nimmt Hinweise entgegen unter 0234/909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

