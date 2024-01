Herne 28 Bäume und zahlreiche Sträucher sollen in Herne einem Bauprojekt weichen, so der Vorschlag der Stadt. Worum es geht, wie die Politik reagiert.

Für den ökologischen Umbau des Ostbachs in Sodingen sollen 28 Bäume gefällt werden. Der Naturschutzbeirat hat diesem Vorschlag der Stadt ebenso zugestimmt wie der Umweltausschuss.

Die Baumfällungen würden notwendig aufgrund des geplanten neuen Verlaufs des Ostbachs, so die Verwaltung. Es handelt sich vor allem um Eschen und Ahorne. Viele der Bäume seien wild gewachsen, vorgeschädigt und hätten „schlechte Entwicklungspotentiale“. Vor den Beschlüssen in den politischen Gremien hatte die Verwaltung die Maßnahme bei Ortsterminen ausführlich erläutert.

Der neue Bachlauf sei so konzipiert worden, dass möglichst wenige Bäume betroffen seien. Die 28 Bäume stünden entweder in der neuen Trasse oder so nahe an dem künftigen Verlauf, dass sie nicht mehr standfest wären, erklärt der Fachbereich Stadtgrün. Außerdem müssten große Bereiche Gebüsch und Strauchwerk entfernt werden. Zum Schutz der Brutvögel solle dies noch in den Wintermonaten geschehen.

Trotz der Entfernung von Bäumen und Sträuchern werde sich das Ostbachtal nach dem Umbau ökologisch wesentlich wertvoller darstellen, betont die Stadt. Dazu trügen neue Biotopstrukturen sowie der Bach selbst bei, der durch „die Entfernung der Abstürze an ökologischer Wertigkeit gewinnt“. Nach dem Umbau des Gewässers würden heimische Bäume und Sträucher neu gepflanzt. Und: Die Böschungen sollen mit regionalen Saatgutmischungen begrünt werden. Die Artenvielfalt im Ostbachtal werde künftig ebenso deutlich erhöht wie die Aufenthaltsqualität.

Die Kosten für diese Verbesserung werden zu 80 Prozent durch Fördermittel gedeckt. Parallel zu den Baumfällungen soll 2024 die Stichstraße Auf dem Stennert erneuert werden. Im Sommer 2024 soll an diesem Standort im ehemaligen Gebäude von Stadtgrün eine neue Kita mit vier Gruppen eröffnet werden. Träger ist der interkulturelle Verein Plan B. loc

Die marode Straße Auf dem Stennert soll für die neue Kita im ehemaligen Gebäude von Stadtgrün erneuert werden. Foto: MIchael Muscheid / WAZ

Der finale Beschluss über die Fällung der 28 Bäume soll am Mittwoch, 31. Januar, in der Sitzung der Bezirksvertretung Sodingen fallen (ab 17 Uhr im Veranstaltungszentrum Gysenberg, Am Revierpark 40).

