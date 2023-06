Extraschicht in Herne: Freiwillige Darsteller werden gesucht

Herne. Für die Extraschicht in Herne sucht das Archäologiemuseum in Herne freiwillige Darsteller für eine Performance. Wie man mitmachen kann.

Im Rahmen der „ExtraSchicht - Die Nacht der Industriekultur“ am Samstag, 24. Juni, präsentiert das Archäologiemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Herne gemeinsam mit Theater Titanick die „Steinzeit hautnah“ - eine Invasion von Stein-Menschen aus einer 5000 Jahre zurückliegenden Zeit. Für die Performance werden laut LWL-Museum Interessierte gesucht, die Lust haben, sich als Darstellerinnen und Darsteller zu beteiligen.

Und darum geht es in der Performance: „Die Stein-Menschen erwachen inmitten der Stadt zum Leben. Wie auf einem fremden Planeten gestrandet, erkunden sie die Stadt aus einer vollkommen neuen Perspektive. Eingerahmt von einem umfassenden Programm zum Thema ,Die Geister der Vergangenheit’, inszeniert das Theater Titanick eine Zeitreise. Geisterhaft bewegen sich die Stein-Menschen über das Museumsgelände und streben einem Ort entgegen, wo sie sich letztendlich symbolhaft zusammenfinden.“

Freiwillige Darsteller sollten Motivation und Zeit mitbringen

Wer Teil der Performance werden möchte, müsse nur Motivation und Zeit mitbringen. In einem zweitägigen Workshop übten die freiwilligen Darstellerinnen und Darsteller durch Körpertraining und Kontaktimprovisation Bewegungssequenzen ein. Gemeinsam mit den Titanick-Darstellerinnen und -Darstellern hätten sie die Möglichkeit, sich selbst kreativ einzubringen und mit Bildern und Bewegungen zu experimentieren, so das Museum.

Die Workshops finden im LWL-Museum für Archäologie in Herne am Samstag, 10. Juni, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 14 Uhr statt. Die Generalprobe ist eine Woche später, am Freitag, 23. Juni, von 17 bis 20 Uhr, ebenfalls vor Ort in Herne.

Zur Extraschicht seien insgesamt drei Performance-Termine geplant: um 18 Uhr, 20 Uhr und 22 Uhr. Wer Teil des Stadtkunst-Projektes werden möchte oder weitere Informationen benötigt, kann eine Mail schreiben an: besucherserviceherne@lwl.org.

