Explosion in Herne: Täter sprengen Geldautomaten einer Bank

Herne. Noch unbekannte Täter haben in Herne den Geldautomaten einer Bank gesprengt. Anwohnern hatten eine Explosion gehört und die Polizei informiert.

Noch unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen in Herne den Geldautomaten einer Bank gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie um 4.09 Uhr von mehreren Anwohnern über den Polizei-Notruf über eine Explosion an der Heinrichstraße 8 in Mitte informiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Geldautomat der Commerzbank gesprengt worden war. Zur Beute und zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei derzeit keine Angaben machen. Während der Fahndung setzte die Polizei in den Morgenstunden auch einen Hubschrauber ein. Die Kriminalpolizei sichert Spuren am Tatort.

Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Die Dortmunder Polizei führt die Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter in Richtung Hermann-Löns-Straße. Sie bittet Zeugen, sich zu melden und fragt: Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben zu den Tätern und anderen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gefilmt?

Hinweise bitte an die Kriminalwache in Dortmund unter Tel. 0231/132 7441. Zuständig ist die Kriminalpolizei in Dortmund, da diese zentral zu mehreren Geldautomaten-Sprengungen in der Region ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel