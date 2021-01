Exhibitionist: Herner Polizei sucht Mann mit weißem Bart

Fahrradweg zur Halde Pluto in Wanne-Eickel. Ein Exhibitionist stand in der Nähe des Aufgangs im Gebüsch.

Herne. Mit heruntergelassener Hose stand am Montag ein Mann nahe der Wanner Halde Pluto im Gebüsch. Eine 14-Jährige sah ihn und lief davon.

Die Polizei fahndet in Herne nach einem Mann, der am Montagnachmittag nahe der Erzbahntrasse mit heruntergelassener Hose im Gebüsch sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat. Der Vorfall geschah am Fuße der Halde Pluto in Wanne-Eickel.

Mädchen (14) entdeckte den Exhibitionisten

Ein 14-jähriges Mädchen aus Herne hatte den Mann gegen 15 Uhr in der Nähe des Anstiegs zur Halde an der Thiesstraße gesehen und war davongelaufen.

So wird der Mann beschrieben: ca. 50 bis 60 Jahre alt, "dick" bzw. "korpulent", er soll weiße, schulterlange Haare haben und einen langen weißen Bart. Er trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Winterjacke und eine schwarze Hose. Neben ihm lag ein schwarz-graues Fahrrad.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Das Bochumer Kommissariat für Sexualdelikte (KK 12) bittet weiter unter den Rufnummern 0234 / 909-4171 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise auf die Identität des Mannes.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.