Exhibitionismus in Herne: Mann entblößt sich vor junger Frau

Herne. Während ein Mann in Herne eine Frau (18) nach dem Weg gefragt hat, nahm er sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei in Herne sucht nach einem Fall von Exhibitionismusam Dienstagmorgen, 2. November, an der Rottbruchstraße in Herne-Holsterhausen nach Zeugen.

Gegen 8 Uhr war laut Polizei eine 18-Jährige aus Recklinghausen auf einem Fußweg nahe der Rottbruchstraße unter der Autobahnbrücke zur A 43 unterwegs, als sie ein unbekannter Mann nach dem Weg gefragt und zeitgleich sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben soll.

Polizei sucht in Herne Zeugen

Der Mann soll laut Polizei etwa 1,70 Meter groß und circa 18 Jahre alt sein und blonde Haare sowie ein rundes Gesicht haben. Er trug eine Brille mit schmalem Rahmen sowie einen weißen Kapuzenpullover und einen grauen Rucksack.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

