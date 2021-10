Evonik stellt Ausbildungsberufe für den Herner Standort vor

Der Evonik-Standort in Eickel.

Das Chemieunternehmen Evonik bietet eine digitale Ausbildungsmesse, bei der auch die Ausbildungsberufe am Herner Standort vorgestellt werden.

Das Chemie-Unternehmen Evonik bietet am Donnerstag, 4. November, eine digitale Ausbildungsmesse. Dabei werden unter anderem über jene Ausbildungsberufe informiert, die am Standort in Herne-Eickel angeboten werden.

Interessante Berufe entdecken, mit dem Berufsfinder testen, welcher Beruf zu einem passt oder wertvolle Tipps zur Bewerbung erhalten: All dies sei beim Besuch der digitalen Messe möglich. Persönliche Informationen im Live-Chat rund um die Ausbildung, zu den noch freien Ausbildungsberufen 2022, dem Bewerbungsverfahren und zum Unternehmen gebe es aus erster Hand, heißt es in der Ankündigung.

Von 15 bis 17 Uhr informieren Elke Große, Michael Dopheide und Matthias Rockahr im digitalen Live-Event über die Vielzahl an Möglichkeiten einer Ausbildung bei Evonik. So geht es zur Teilnahme: Auf der Schüler-Karriereseite www.ausbildung.evonik.de einloggen, für die digitale Messe registrieren und kurz vor dem Event entweder eine Erinnerungs-Mail erhalten oder zur oben aufgeführten Zeit direkt in das Live-Event einloggen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel