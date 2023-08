EvK-Studie: Erhöhtes Risiko von Depression nach Schlaganfall

Prof. Dr. Christos Krogias (l.), Chefarzt am EvK in Herne, und Dr. Daniel Richter haben gemeinsam die wegweisende Studie durchgeführt.

Herne. Nach einem Schlaganfall können Patienten in eine Depression abrutschen. Eine EvK-Studie zeigt, wie groß das Risiko der Betroffenen dafür ist.

Ein Schlaganfall kann das Leben der Betroffenen von einem Tag auf den anderen verändern. Das gilt nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele: Depressionen gehören zu den häufigsten Komplikationen eines Schlaganfalls. Bis sie erkannt werden, kann jedoch wertvolle Zeit verstreichen, in der die Betroffenen unnötig leiden. Das kann sich nun ändern.

Wertvoll sei die Erkenntnis, die Prof. Dr. Christos Krogias, Chefarzt der Klinik für Schlaganfallmedizin, Neurologie und klinische Neurophysiologie am Evangelischen Krankenhaus (EvK) Herne, zusammen mit seinem Mitarbeiter Dr. Daniel Richter bei einer Studie zum Ultraschallscreening des Hirnstammes gewonnen hat. Wie das EvK berichtet, sei es durch eine einfache Ultraschall-Untersuchung möglich, eine Veränderung im Hirnstamm festzustellen – und damit frühzeitig Patientinnen und Patienten zu identifizieren, die ein höheres Risiko für diese sogenannte Post-Stroke-Depression haben.

Akademisches Lehrkrankenhaus: das Evangelische Krankenhaus (EvK) an der Wiescherstraße in Herne. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Die Region im Gehirn, die hierfür Aufschluss liefere, seien die „mesenzephalen Raphe-Kerne“. Veränderungen an dieser Stelle stellten vermutlich einen Anfälligkeitsmarker für depressive Störungen dar. „Wenn wir uns nach einem Schlaganfall gezielt diesen Bereich im Gehirn anschauen und eine Veränderung sehen, dann wissen wir, dass bei dem Betroffenen das Risiko, an einer Post-Stroke-Depression zu erkranken, um ein Sechsfaches erhöht ist“, erläutert Professor Krogias. Die Untersuchung, die dafür erforderlich sei, erfolge mit einem speziellen Ultraschall. Dieses besondere TCS-Bildgebungsverfahren könne gezielte Informationen über diese Hirnstruktur geben, die über die gängigen bildgebenden Verfahren wie dem CT oder dem MRT hinausgingen.

Auch Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen, wie etwa Parkinson, zeigten besondere Veränderungen in der TCS-Untersuchung. „Dass die TCS-Untersuchung jedoch hilfreich für die Risikobestimmung einer Post-Stroke-Depression sein kann, war bisher nicht bekannt. Eine solche Untersuchung per TCS wäre eine schnell durchführbare Ergänzung zum bisher üblichen Gefäß-Screening per Ultraschall. So wären wir in der Lage, Betroffene gezielter vorbeugend zu betreuen“, so der Chefarzt der EvK-Neurologie. Engmaschige Kontrolluntersuchungen und gegebenenfalls eine medikamentöse oder psychotherapeutische Behandlung könnten sinnvolle Schritte sein, um die drohende Depression abzumildern oder gar zu verhindern. „Das würde die Lebensqualität und -erwartung der Betroffenen stark verbessern“, ist sich Dr. Daniel Richter sicher.

Die Studie PROMoSD, auf der die neu gewonnenen Erkenntnisse basieren, sei weltweit die erste Studie dieser Art. Krogias habe sie mit Richter und seinem interdisziplinären Forschungsteam an der Ruhr-Universität Bochum während der vergangenen zwei Jahre durchgeführt.

