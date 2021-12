EvK Herne: Neue Chefin will Palliativstation weiter öffnen

Dr. Katja Vogelsang ist neue ärztliche Leitung der Palliativstation am Evangelischen Krankenhaus in Herne.

Die Palliativstation am Evangelischen Krankenhaus (EvK) Herne-Mitte hat eine neue ärztliche Leitung: Dr. Katja Vogelsang.

Einigen Patientinnen und Patienten sei sie bereits durch ihre Tätigkeit in der Multimodalen Schmerzmedizin bekannt, für die sie schon seit Januar 2020 am EvK im Einsatz ist, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. „Die Palliativmedizin war für mich immer eine echte Herzensangelegenheit“, sagt Vogelsang. Den Menschen ganzheitlich zu betrachten, ihn auch in seinem sozialen Umfeld wahrzunehmen, das sei es, was ihr Freude bereite. Dies gelinge besonders gut auf einer Station mit einem Team aus vielen Berufsgruppen: Mediziner, Pflegende, Therapeuten wie Physio- oder Kunsttherapeuten, Psychoonkologie, Sozialberatung, Seelsorge und Ehrenamt.

Herne: Vorurteile und Ängste sollen abgebaut werden

Dass Dr. Vogelsang nicht nur Palliativmedizinerin, sondern auch Schmerzmedizinerin ist, komme ihrer Arbeit auf der Palliativstation sehr zugute: „Bei vielen unserer Patienten ist der Schmerz eines der Hauptsymptome.“ Die meisten Erkrankten auf der Station seien Krebspatientinnen und -Patienten, für die es keine heilende Therapiemöglichkeit mehr gebe, deren Lebensqualität und das allgemeine Wohlbefinden aber durch die Palliativbehandlung gesteigert werden könne.

Darüber hinaus hat die neue ärztliche Leiterin laut EvK vor, auch Betroffenen einen Zugang zur Palliativstation zu bieten, die keine Tumorerkrankung haben, sondern unter einer lebensbegrenzenden Erkrankung leiden, wie etwa einer Herzschwäche oder einer neurologischen Erkrankung. Außerdem möchte sie die Station wieder stärker nach außen öffnen. „Nach wie vor gibt es in der Bevölkerung Hemmungen beim Umgang mit dem Thema Palliativmedizin und noch immer beobachten wir Vorurteile, Ängste. Diese möchte ich gern abbauen, um den Blick der Menschen für das Wunder der palliativen Versorgung zu öffnen“, sagt die neue ärztliche Leiterin.

