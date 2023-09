Europameisterschaft: Herner können sich als Helfer bewerben

In etwas mehr als neun Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Hernes Nachbarstadt Gelsenkirchen sucht als Austragungsort noch freiwillige Helfer. Auch Hernerinnen und Herner können sich bewerben

Herne. Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft. In Gelsenkirchen werden freiwillige Helfer gesucht. Auch Herner können sich bewerben.

In etwas mehr als neun Monaten rollt in Gelsenkirchen der Ball bei der Fußball-Europameisterschaft. Für den Einsatz rund um das Stadion und im Stadtgebiet werden etwa 1600 freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. Auch Menschen aus Herne können sich in der Nachbarstadt bewerben.

Zwar seien schon mehr als 2500 Bewerbungen eingegangen, „wir suchen aber weiterhin qualifizierte und motivierte Menschen, die Lust darauf haben, Teil eines unvergesslichen Ereignisses zu werden“, so Jochen Kemmer, Volunteer-Manager der Stadt Gelsenkirchen.

Der Bewerbungsprozess

Die Bewerbungsphase läuft noch bis Mitte November. Die eingegangenen Bewerbungen werden gesichtet, die ersten Bewerbungsgespräche haben stattgefunden. „Wer bisher noch keine Einladung zum Interview bekommen hat, muss sich keine Sorgen machen. Die Bearbeitung aller eingegangenen Unterlagen kann bis Ende des Jahres dauern“, so Kemmer. „Im Januar 2024 erhalten alle Bewerberinnen und Bewerber eine Rückmeldung, ob es geklappt hat oder nicht.“ Mit den ersten Schulungen im Frühjahr starten dann die konkreten Vorbereitungen auf die Europameisterschaft, die am 14. Juni 2024 beginnt.

Freiwillige im Einsatz

Die Einsatzmöglichkeiten für die Freiwilligen sind vielfältig: ob im Stadion, im Bereich Ticketing, als technische Unterstützung oder Hilfe im Mediencenter. Die Freiwilligen erhalten unter anderem: ein Volunteer-Outfit, ein kostenloses ÖPNV-Ticket, Verpflegung an den Einsatztagen, zahlreiche Schulungen und ein Abschlussgeschenk.

Infoveranstaltungen

Interessierte können sich bei folgenden Veranstaltungen vor Ort weiter informieren und direkt über die Bewerbungsplattform (www.euro2024volunteers.com) registrieren: Samstag, 9. September, Come-Together-Cup auf Schalke, Glückauf-Kampfbahn Gelsenkirchen; Sonntag, 10. September, Nordsternparkfest, Nordsternpark Gelsenkirchen; Samstag und Sonntag, 23./24. September, Zechenfest Zollverein, Zeche Zollverein, Essen; Montag, 25. September, Erstsemesterstart, Westfälische Hochschule, Gelsenkirchen; Am Freitag, 6. Oktober, findet zudem eine Infoveranstaltung zum Thema „Inklusives Volunteering“ statt. Dazu sind besonders Menschen mit Behinderung sowie Interessierte mit Migrationshintergrund eingeladen.

Wer als Volunteer eingesetzt werden möchte, muss im Mai 2024 mindestens 18 Jahre alt sein. Englischkenntnisse sind von Vorteil. Nach einer erfolgreichen Bewerbung erfolgt die Einladung zu einem Interview-Termin.

Alle weiteren Details unter: uefaeuro2024.gelsenkirchen.de

