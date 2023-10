Gastronomie Essen gehen in Herne: Restaurants in der Gastro-Kritik

Herne. Wir testen regelmäßig Restaurants in Herne. Wo schmeckt’s gut? Welches Lokal enttäuscht? Hier sind alle Gastro-Kritiken in der Übersicht.

Wo in Herne schmeckt es besonders? Welches Restaurant hat ein gutes Konzept? Und welches Lokal hält nicht das, was sich Gäste erhoffen? Diesen Fragen geht die WAZ Herne in ihren Gastro-Kritiken nach. Wir testen nach und nach das Angebot in der Stadt. Dabei schauen wir auf Geschmack, Atmosphäre und Service.

Bei unseren Tests geben wir uns nicht zu erkennen, wir bewerten unabhängig und bezahlen das Essen selbst. Das Gesamturteil setzt sich aus vier Kategorien zusammen: Geschmack, Atmosphäre, Service sowie Preis-Leistungs-Verhältnis.

Etwas Süßes zum Dessert: Auch den Nachtisch testen wir (hier: Palastkantine). Foto: Michael Muscheid / WAZ

Herne: Viel Auswahl für Gäste

Diese Gastro-Kritiken sind bislang erschienen:

