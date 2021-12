Erweiterungsbau des Herner Lukas-Hospiz ist fertiggestellt

Herne. Der Erweiterungsanbau des Lukas-Hospiz Herne ist fertiggestellt. Vier weitere Einzelzimmer stehen Gästen und Angehörigen zur Verfügung.

Der Erweiterungsbau des Lukas-Hospiz Herne ist nach rund sieben Monaten Bauzeit fertiggestellt. Ab sofort stehen vier weitere Einzelzimmer für Hospizgäste und ihre Angehörigen zur Verfügung. Der Förderverein des Lukas-Hospiz unterstützte die Erweiterung mit einer Million Euro.

Pflege und Begleitung schwerkranker Menschen unter medizinischen, sozialen und psychischen Aspekten – darum geht es im Lukas-Hospiz Herne, das 2007 in der Jean-Vogel-Straße in Herne-Süd eröffnet wurde. Der gute Ruf des Hauses reicht längst auch über Herne hinaus. Entsprechend groß ist die Nachfrage an Hospizplätzen. Das offenbart auch ein Blick auf die Zahlen: Fast 900 Anmeldungen treffen pro Jahr beim Lukas-Hospiz ein - ein Vielfaches von dem, was das Haus an Gästen aufnehmen kann.

Zimmer mit eigenem Badezimmer und Gästezimmer für Angehörige

„Mit dem neuen Anbau können wir weitere Menschen in der Lebensphase des Sterbens unterstützen“, sagt Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe. Möglich sei dies dank des Engagements des Förderverein Lukas-Hospiz Herne. „Uns als Förderverein ist es eine große Freude, die Finanzierung des Anbaus durch Spendengelder übernehmen zu können“, so Dr. Rolf Lücke, Vorsitzender des Fördervereins. Die Fördersumme wurde zum großen Teil durch eine Erbschaft möglich, die der Verein vor einiger Zeit erhalten hat.

Das Lukas-Hospiz bot bisher zehn Einzelzimmer für Hospizgäste. Nach der Fertigstellung des Anbaus und des gleichzeitigen Umbaus eines Teils des bestehenden Hospizgebäudes stehen im Lukas Hospiz nun 14 Einzelzimmer zur Verfügung. Neben den vier Einzelzimmern mit eigenem Badezimmer und Terrasse sind zusätzlich Gästezimmer für Angehörige entstanden. Diese können auf Einladung der Hospizgäste mit ihnen zusammen Tür an Tür in einem eigenen Bereich wohnen. Die bestehende Fläche des Lukas-Hospiz wurde um etwa 137 Quadratmeter auf insgesamt rund 1075 Quadratmeter erweitert.

