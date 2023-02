Erster Weinberg in Herne: Stadt sucht Helferinnen und Helfer

Wein aus Herne? Den wird es eventuell bald geben. Noch in diesem Jahr soll ein Weinberg in Herne entstehen. (Symbolbild)

Herne. In Herne soll noch in diesem Jahr ein Weinberg entstehen. Jetzt sucht die Stadt Hobbywinzerinnen und -winzer, die beim Weinanbau helfen.

Die Tradition des Weinanbaus könnte bald auch in Herne Fuß fassen. So soll – wie bereits berichtet – noch in diesem Jahr am Gysenberg ein Weinberg entstehen, der zukünftig Rosé liefert. Für das Mitmach-Projekt werden noch freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht, die Freude am Gärtnern unter fachkundiger Anleitung haben, teilt die Stadt Herne mit.

Der Weinberg soll auf einer 800 bis 1000 Quadratmeter großen städtischen Fläche am Gysenberg entstehen. Diese liegt zwischen dem Streichelzoo und der Minigolfanlage. Rund 500 Reben der Rosé-Sorte Cabernet Cortis würden zur Pflanzung im April und Mai 2023 bereitstehen, „um einen idyllischen Ort des Verweilens und Genusses zu schaffen“, so die Stadt.

Neben der Natur gehe es bei dem Weinberg für Herne auch um die Gemeinschaft. Bei dem Mitmach-Projekt seien alle in der Stadt eingeladen, sich nach ihren Möglichkeiten zu beteiligen. Angestrebt werde ein regelmäßiges Engagement unter dem Motto „Lernen, Arbeiten und Genießen“. Konkret bedeute das: Die ehrenamtlichen Hobbywinzerinnen und -winzer arbeiteten unter fachkundiger Anleitung einer Winzerin, die im Auftrag der Emschergenossenschaft die Mitmach-Weinberge des Verbandes bewirtschaftet.

Helferinnen und Helfer müssen Spaß am Gärtnern mitbringen

Die Hobbywinzerinnen und -winzer lernen dabei laut Stadt mehr über die Kulturpflanze Wein und deren Rolle als Nutzpflanze und im Naturschutz. Vorkenntnisse seien nicht nötig. Alles, was die Helferinnen und Helfer mitbringen müssten, seien Interesse für Weinanbau und Spaß am Gärtnern.

Partner bei dem Weinberg-Projekt in Herne sind die Emschergenossenschaft und die Wewole Stiftung. Die Emschergenossenschaft blicke auf mehr als zehn Jahre Erfahrung mit dem Weinanbau im Ruhrgebiet zurück: Im Frühjahr 2012 startete sie mit einem Weinberg direkt an der renaturierten Emscher am Phoenix-See in Dortmund. 2018 folgte der zweite Weinberg am Rüpingsbach in Dortmund-Barop. In Castrop-Rauxel entstehe dort, wo sich Emscher und Rhein-Herne-Kanal kreuzen, zurzeit ein neuer Weinberg mit über 8000 Reben.

Wer dazu beitragen möchte, die Vision des Weinbergs in Herne umzusetzen, kann sich per E-Mail an image@herne.de anmelden.

