Erste Wunschbaum-Aktion in Herne ist bislang großer Erfolg

Die erste Herner Wunschbaumaktion der WAZ und der Caritas findet in der Paracelsus-Apotheke in Wanne-Eickel statt.

Herne. Senioren einen Wunsch erfüllen: Die erste Wunschbaumaktion in Herne läuft laut Organisatoren erfolgreich. Doch ein paar Geschenke fehlen noch.

Es war ein Experiment: Statt Lametta hängte Mechthild Greifenberg Ende November erstmalig blaue Wunschkarten an den großen Weihnachtsbaum der Paracelsus-Apotheke in Wanne-Eickel. Und das Experiment scheint geglückt. „Ich bin ganz begeistert, nach drei Tagen waren alle Karten weg“, berichtet Greifenberg, die als Caritas-Koordinatorin Hernes erste Weihnachtswunschbaumaktion der WAZ organisiert hat, „alle Beteiligten sind begeistert.“

Hernerinnen und Herner nahmen alle Wunschkarten mit

104 Seniorinnen und Senioren dreier Wohngemeinschaften des Caritasverbands Herne sowie des Ferdinand-Dienst-Hauses hatten im Vorfeld ihren Weihnachtswunsch auf eine blaue Karte geschrieben. Wer immer Heike Sibbels Paracelsus-Apotheke betrat, konnte eine solche Karte vom Wunschbaum nehmen, ein entsprechendes Geschenk kaufen und in der Apotheke abgeben.

Um die Geschenke an die Senioreneinrichtungen zu verteilen, holt Caritas-Koordinatorin Mechthild Greifenberg die Geschenke in diesen Tagen selbst in der Apotheke ab. „Heute habe ich die zweite Fuhre abgeholt – so viel, ich musste die Rückbank meines Opel Corsa zurückklappen“, so Greifenberg, „Ich war wirklich gerührt – so liebevolle, tolle Geschenke!“

38 Geschenke sollen noch in der Apotheke abgegeben werden

Ein Penny-Gutschein, ein Abreißkalender, eine Spieluhr oder ein Parfüm – die kleinen Wünsche der Seniorinnen und Senioren auf den blauen Wunschkarten sind vielfältig. „Ein Mann hatte sich ja ein Schalke-Bild gewünscht“, berichtet die Mechthild Greifenberg, „Das abgegebene Bild ist 70 mal 50 Zentimeter groß – ich hoffe, er hat viel Platz in seinem Seniorenheimzimmer.“

Von den 104 mitgenommenen Wunschkarten stünden 38 Geschenke noch aus. Diese können bis Mittwoch, 8. Dezember, noch in der Paracelsus-Apotheke abgegeben werden. „Wenn niemand die Geschenke bringt und es knapp wird, besorgen wir die vom Caritasverband“, sichert Greifenberg zu, „Frau Sibbel und ich haben schon gesagt: Wenn die WAZ nächstes Jahr wieder auf uns zu kommt, machen wir das gern noch einmal!“

