Erste Stadtterrasse in Herne: CDU kritisiert den Standort

Herne. Die ersten Stadtterrasse in Herne sorgt weiterhin für viele Diskussionen. Nun äußert die CDU-Fraktion Kritik – vor allem am Standort.

Die neu aufgebaute Stadtterrasse in Eickel sorgt weiter für viele Diskussionen. Kurz nachdem die Terrasse – die 15.000 Euro kostete – aufgebaut wurde, gab es von Hernerinnen und Hernern Kritik an der Holzkonstruktion auf den Parkplätzen am Eickeler Markt.

Nun äußert auch die CDU-Fraktion im Bezirk Eickel Kritik: „Als Bezirksfraktion in Eickel irritiert uns der genaue Ort der Stadtterrasse. Es ist nicht ersichtlich, wieso die Stadtterrasse unbedingt auf vorhandenen und stark frequentierten Parkplätzen direkt am Eickeler Markt errichtet werden musste“, sagt Jascha Hoppe, Fraktionsvorsitzender. Darüber hinaus habe die Bezirksvertretung Eickel hierzu keinen Beschluss gefasst oder sei über die Errichtung informiert worden.

„Ich freue mich natürlich, dass die SEG in Eickel investiert und eine Stadtterrasse eröffnet. Allerdings stört viele Bürger die Lage. Die Notwendigkeit, die generell zu wenigen Parkplätze in Eickel noch weiter zu verringern, ist nicht ersichtlich. Und dabei hätte man die Stadtterrasse simple fünf Meter weiter ebenso errichten können.“ Vor allem hätte dies auch nicht die Anwohner, Kunden, Gastronomen und Einzelhändler in Eickel verärgert. Denn nicht jeder sei so mobil, dass er auf sein Auto verzichten könne, und weiche, wenn die Parkplätze fehlen, zu anderen Einkaufsmöglichkeiten aus, so Hoppe. „Und da wir in Eickel bereits eine gute Außengastronomie haben, auf die wir sehr stolz sein können, wäre die Errichtung in einem anderen Stadtteil, wie beispielsweise Röhlinghausen, wahrscheinlich sinnvoller gewesen.“

Die Stadt Herne hatte nach langer politischer Diskussion um die Standorte zu einem Wettbewerb um den Standort aufgerufen. Die Eickeler Grünfinken gewannen mit ihrem Vorschlag um den Standort. „Die Grünfinken werden sich um die Terrasse kümmern. Es ist ein Angebot an alle Bürgerinnen und Bürger, die Terrasse in Anspruch zu nehmen und sich hier zum Beispiel vom Shoppen auszuruhen“, sagte Michaela Bonan, Leiterin der Stabsstelle „Zukunft der Gesellschaft der Stadt Herne“ in einer Mitteilung. Die Stadt hatte die Terrasse von Johannes Vorndamme, einem Schreiner aus Bochum, fertigen lassen. Er produziere seit drei Jahren solche Stadtterrassen, erklärte der Holz-Experte, er habe auch bereits für Bochum und Gelsenkirchen ähnliche Exemplare hergestellt.

