Ersatz für die „Wunschbaumaktion“

Bereits am Tag vor Heiligabend haben die Sharifs in ihrer Herner Pizza-Arena eine kleine Weihnachtsaktion durchgeführt. Kinder erhielten in der Lokalität am Bahnhofsvorplatz ab 15 Uhr Wundertüten, Gummibärchen und andere kleine Präsente.

Diese habe er verteilt als Ersatz für die „Wunschbaumaktion“, die diesmal leider ausgefallen sei, so Pizzabäcker Alex Sharif. Mit dieser Aktion unterstütze er jährlich eine Schule - so zuletzt 2018 eine Herner Förderschule.