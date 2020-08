Erörterung zum Deponie-Ausbau: „Der Kampf geht weiter“

Herne. Die Herner BI Uns stinkt’s will bei der zweiten Erörterung zum Deponie-Ausbau Betreiber und Bezirksregierung Fehler nachweisen. Darum geht es.

In der Gelsenkirchener Emscher-Lippe-Halle beginnt am Donnerstag, 19. August, der zweite Erörterungstermin der Bezirksregierung Münster zum Erweiterungsantrag der Zentraldeponie Emscherbruch. Ab 9.30 Uhr werden dort nicht-öffentlich weitere Einwendungen gegen die Genehmigung des umstrittenen Ausbaus der Deponie an der Stadtgrenze zwischen Herne und Gelsenkirchen verhandelt.

„Der Kampf geht in die nächste Runde“, erklärt Heinz-Peter Jäkel, der mit der Bürgerinitiative Uns stinkt’s wieder zahlreiche Einwendungen gegen die Erweiterung eingereicht hat. Die BI macht diesmal u.a. Fehler in den vorgelegten Gutachten sowie fehlenden Gutachten zur Standsicherheit der alten Bergbauschächte unter der Deponie geltend.

Vorwurf: Aufsichtspflicht verletzt

Bereits in der ersten Runde hätten sie mit ihren Einwendungen zahlreiche Fehler in den vorgelegten Gutachten des Deponiebetreibers AGR nachweisen können, so Jäkel. Und die Bezirksregierung habe sich vorwerfen lassen müssen, ihrer Aufsichtspflicht gegenüber der Betreiberin nicht im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen nachgekommen zu sein.

Die Erörterung soll am Donnerstag abgeschlossen werden. Die BI geht davon aus, dass dies nicht ausreichen wird, um alle Themen zu erörtern. Der zweite Termin wurde wegen eines Formfehlers der Bezirksregierung notwendig.

Weitere Berichte aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.