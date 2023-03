„Erheblicher Schaden“: Einbrecher legen Feuer in Herner Kita

In diese städtische Kita in Herne stiegen Einbrecher ein.

Herne. Unbekannte sind in eine Herner Kita eingebrochen. Bevor sie flüchteten, zündeten sie ein Feuer an. Es entstand ein „erheblicher Gebäudeschaden“.

Unbekannte sind in die städtische Kindertagesstätte an der Hofstraße 6 in Herne-Röhlinghausen eingebrochen. Bevor sie flüchteten, zündeten sie einen Bürostuhl an.

Wie die Polizei mitteilt, fand der Einbruch am vergangenen Wochenende, also zwischen 17. März (Freitag), 19 Uhr, und 20. März (Montag), 7 Uhr, statt. Die Unbekannten stiegen durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Kita ein. Dort durchsuchten sie die Räume auf der Suche nach Wertgegenständen. Ob sie dabei fündig wurden, teilte die Polizei nicht mit.

Abschließend zündeten die Täter einen Bürostuhl an und suchten das Weite. Glücklicherweise, so die Polizei, erlosch das Feuer kurz darauf von selbst. Dennoch entstand durch den Brand ein „erheblicher Gebäudeschaden“.

Die Kriminalpolizei bittet unter 0234 909 4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

