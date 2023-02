Dem Erdbeben in der südlichen Türkei - im Bild: Adana - und in Syrien fielen Tausende Menschen zum Opfer.

Erdbeben Erdbeben: Hernes OB schreibt Brief an Konsul und an Besiktas

Herne. Hernes OB Frank Dudda hat auf das schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien reagiert. Was er in einem Kondolenzschreiben übermittelte.

Oberbürgermeister Frank Dudda hat am Dienstag, 7. Februar, auf das Erdbeben in der Türkei und in Syriern reagiert. In einem Beileidsschreiben an den Bürgermeister von Hernes Partnerstadt Besiktas und an den Generalkonsul der Türkei in Essen übermittelte er seine Anteilnahme.

„Die Folgen des katastrophalen Erdbebens in der südlichen Türkei sind bestürzend – mehr als 5000 Tote, unzählige Vermisste unter den Trümmern. Als Partnerstadt von Besiktas hoffen wir, dass die Bergungsarbeiten und die Suche nach den Vermissten in den betroffenen Regionen schnell voranschreiten und Hoffnungsschimmer mit sich bringen“, heißt es in dem Brief.

Die Anteilnahme der Herner Bürgerinnen und Bürger und sein persönliches Mitgefühl „gelten in dieser schmerzlichen Zeit allen Opfern des Erdbebens sowie allen Angehörigen, die um das Leben von Verwandten und Freunden bangen“, so der OB in den Kondolenzschreiben an Generalkonsul Talat Aydin und Bürgermeister Riza Akpolat.

