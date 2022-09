Entsorgung Herne stellt zusätzliche Laubcontainer auf

Herne. Pro Jahr werden 2000 Tonnen Laub in Herne aufgesammelt. Entsorgung Herne erklärt, wer dafür zuständig ist, die Blätter zu beseitigen.

Der Herbst ist da – und das heißt: Die heruntergefallenen Blätter der Bäume müssen beseitigt werden. Doch wer ist dafür zuständig? Entsorgung Herne gibt einen Überblick:

Die Pflicht zur Gehwegreinigung für Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer gelte auch für die Laubbeseitigung. Mindestens einmal in der Woche seien die Blätter aufzunehmen. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Wind die herbstliche Pracht aus dem eigenen Vorgarten, von den Straßenbäumen oder aus dem Nachbargarten auf den Gehweg vor dem Grundstück geweht habe, so Entsorgung Herne.

Das Unternehmen hilft bei der Reinigungspflicht mit dem Aufstellen von Laubbehältern. Am 21. September sei mit der Aufstellung begonnen worden. Im letzten Jahr hätten 440 Laubbehälter in Straßen mit hoher Baumdichte gestanden, teilt das Entsorgungsunternehmen mit. In diesem Herbst würden noch mehr Behälter für Straßenlaub an neuen Standorten dazukommen. Die Laubgefäße hätten ein Volumen von 1100 Litern und dienten ausschließlich der Aufnahme von Straßenlaub. Übrigens: Der Laubbehälter, der vor einem Grundstück steht, dürfe selbstverständlich auch von allen anderen Nachbarinnen und Nachbarn aus der Umgebung benutzt werden. Auf keinen Fall dürfe das Laub in die Straßenrinne gefegt werden.

2000 Tonnen Straßenlaub pro Jahr in Herne

Jeder Laubbehälter werde zweimal in der Woche geleert. Etwa acht Wochen lang blieben die Behälter stehen. Rund 2000 Tonnen Straßenlaub würden jährlich in Herne eingesammelt und einer Firma zur Verwertung übergeben. Laub aus Gärten sowie Strauch-und Grünschnitt dürfe nicht über Behälter für Straßenlaub entsorgt werden. Bei Laubanfall auf großen Grundstücken biete Entsorgung Herne Container für Garten- und Parkabfälle in verschiedenen Größen gegen Entgelt an.

Etwa 30 bis 35 Tonnen Laub werden laut Entsorgung Herne täglich von den Teams der Straßenreinigung mit großen und kleinen Kehrmaschinen von den Straßen aufgenommen. Die Zahl der wöchentlichen Reinigungen sei unterschiedlich: zwischen einer Reinigung in der Woche in reinen Wohnstraßen bis zu sieben Reinigungen in der Woche in den Fußgängerzonen in Herne und Wanne. „Weil es um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer geht, hat die Laubbeseitigung immer Vorrang vor der üblichen Straßenreinigung, das heißt der ‘gewohnte’ Reinigungstag kann sich in der ‘Laubzeit’ verschieben“, heißt es in der Mitteilung von Entsorgung Herne.

