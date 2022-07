Entsorgung Herne leert wieder die blauen Papiertonnen

Entsorgung Herne wird trotz der weiter angespannten personellen Situation die reguläre Papiertonnenleerung am Montag, 18. Juli, wieder aufnehmen.

Auch wenn die personelle Situation nach wie vor angespannt sei, werde die reguläre Papiertonnenleerung am Montag, 18. Juli, wieder aufgenommen. Das hat Entsorgung Herne mitgeteilt.

Sollten in der Woche vom 18. Juli bis zum 22. Juli nicht alle Papiertonnen planmäßig geleert werden können, erfolge eine Nachleerung am Folgetag des regulären Lieferungstermins. Papiertonnen, die am Freitag, 22. Juli, nicht geleert werden, werden am Samstag, 23. Juli nachgeleert, teilt Entsorgung Herne mit.

Außerdem teilt das kommunale Entsorgungsunternehmen mit: Die Wertstofftonnen, die am Freitag, 15. Juli, nicht geleert worden seien, würden am Samstag, 16. Juli, nachgeleert. Für die Nachleerung müssten die Wertstofftonnen am Samstag bis spätestens um 7 Uhr am Straßenrand bereit gestellt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel