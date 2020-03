Entsorgung Herne: Kontakt nur noch telefonisch oder per Mail

Herne. Wegen der Coronakrise hat sich Entsorgung Herne entschieden, alle Kundenbelange ab sofort nur noch telefonisch oder per Mail zu bearbeiten.

„Die Gesundheit unserer Kundschaft und Beschäftigten steht für Entsorgung Herne immer im Vordergrund. Indem wir den persönlichen Kontakt im Kundencenter vermeiden, schützen wir die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie unser Kundenservice-Team und tragen zugleich dazu bei, die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen“, so Horst Tschöke, Vorstand von Entsorgung Herne.

Wartezeiten an der Hotline möglich

Daher würden bis auf weiteres persönliche Kontakte im Kundencenter in absolut dringenden Ausnahmefällen nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung stattfinden. Das Kundencenter ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags 8 bis 13 Uhr unter 02323/16-1670 oder per E-Mail an kundencenter@entsorgung.herne.de erreichbar. Aufgrund der aktuellen Situation bittet Entsorgung Herne um Verständnis, dass es in den Stoßzeiten zu längeren Wartezeiten in der Service-Hotline kommen kann. Daher empfiehlt Entsorgung Herne eine Kontaktaufnahme per E-Mail.