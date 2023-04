Entsorgung Herne kommt wegen Falschparkern oft nicht durch

Herne. Immer wieder versperren falsch geparkte Autos den Weg für Müllwagen. Der Müll bleibt dann liegen. Entsorgung Herne bittet um Rücksichtnahme.

In den letzten Jahren hat der Parkdruck in Herne stark zugenommen. Immer mehr und immer größere Fahrzeuge verstopften oftmals enge Straßen und Wendeanlagen, teilt Entsorgung Herne mit. Die großen Müllwagen des Herner Entsorgungsunternehmen hätten zunehmend Schwierigkeiten, zu den Abfallbehältern zu gelangen.

Im schlimmsten Fall könnten dann die Tonnen nicht mehr am Grundstück geleert werden. Die Abfallbehälter müssten dann von den Anwohnerin und Anwohnerinnen selbst zu weiter entfernten, für die Müllwagen erreichbaren Sammelplatz transportiert werden. Vielen Autofahrenden sei gar nicht bewusst, dass sie behindernd oder an Stellen parken, an denen ein Haltverbot besteht. Dies sei zum Beispiel der Fall in Kurven, innerhalb von fünf Metern an Kreuzungen, gegenüber von Straßeneinmündungen und Ein- und Ausfahrten. Ein Halteverbot gelte aber auch immer dann, wenn die Straße durch parkende Fahrzeuge zu schmal für Müllwagen oder für andere Großfahrzeuge werde, so das Entsorgungsunternehmen.

Entsorgung Herne bittet Autofahrer Parkverhalten zu prüfen

Oft werde der Platzbedarf der großen Müllwagen falsch eingeschätzt. Ein Müllwagen sei etwa 2,50 Meter breit und benötige an beiden Seiten in der Regel noch einen Sicherheitsabstand von einem halben Meter, um problemlos an parkenden Fahrzeugen, Hecken, Leitplanken und ähnlichem vorbeizufahren. Müllwagen müssten zudem wenden können, weil sie auf gerader Strecke aufgrund von Sicherheitsvorschriften nicht rückwärtsfahren dürfen.

Vor diesem Hintergrund bittet Entsorgung Herne alle Autofahrerinnen und Autofahrer, ihr eigenes Parkverhalten zu überprüfen und in engen Bereichen und in Wendeanlagen so zu parken, dass auch größere Müllwagen die Straße oder die Wendeanlage noch befahren können.

