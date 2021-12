Entsorgung Herne holt Tannenbäume ab: Termine im Überblick

Herne. Entsorgung Herne kündigt die Abholung von Tannenbäumen an. Welche Hinweise der Entsorgungsbetrieb vorab gibt und wann der Wertstoffhof öffnet.

Entsorgung Herne holt die Weihnachtsbäume im Januar 2022 wieder in zwei Etappen ab. Wie der Betrieb in einer Mitteilung bekannt gibt, soll die Abfuhr der Weihnachtsbäume von Montag, 10. Januar, bis Dienstag, 18. Januar, in Wanne-Eickel und von Mittwoch, 19. Januar, bis Freitag, 28. Januar, in Herne erfolgen.

Entsorgung Herne gibt vorab folgende Hinweise: „Die Weihnachtsbäume müssen bis zum Start der Abfuhr gut sichtbar und in nicht verkehrsgefährdender Weise am Straßenrand oder auf dem Gehweg bereitgelegt werden.“ Tannenbäume, die in Plastiktüten oder Kartons verpackt sind, werden demnach nicht mitgenommen. Tannenzweige sollen nur mitgenommen werden, wenn sie gebündelt sind und ohne Plastik- oder Karton-Verpackung auskommen. „Bitte nicht vergessen, den Baumschmuck abzunehmen“, heißt es weiter.

Es bestehe zudem die Möglichkeit, Weihnachtsbäume kostenlos auf dem Wertstoffhof abzugeben. Meldungen über nicht abgeholte Weihnachtsbäume nimmt das Kundencenter nach den genannten Abholterminen unter der Telefonnummer 02323/161670 entgegen.

Öffnungszeiten Wertstoffhof, Meesmannstraße 2: montags bis freitags: 9 bis 17 Uhr, samstags: 8 bis 14 Uhr. An Silvester und den folgenden Feiertagen bleibt der Wertstoffhof geschlossen.

