Entsorgung Herne gibt Tipps: Das gehört in die Biotonne

Herne. Überfüllte Biotonnen und Fehlbefüllung: Vielen Herner sei der richtige Umgang nicht vertraut, sagt Entsorgung Herne. Das gehört in die Biotonne.

In die Biotonne gehören laut Entsorgung Herne alle organischen Abfälle aus Küche und Garten wie beispielsweise Blumenerde, Brotreste oder Kaffeesatz mit Filtertüte. Denn organische Abfälle seien viel zu kostbar, um in der Müllverbrennung zu landen, teilt Entsorgung Herne mit. „Leider ist nicht allen Nutzerinnen und Nutzer der richtige Umgang mit der Biotonne vertraut“, heißt es in einer Mitteilung. Diese drei Fehler im Umgang mit der Biotonne fänden sich am häufigsten:

Verpresster Biomüll : Es gehöre zu den Unsitten im Umgang mit der Biotonne, organische Abfälle in den Behälter einzustampfen. Gerade im Herbst, wenn die Blätter in der Biotonne entsorgt würden, fänden sich braune Tonnen mit stark verdichteten, feuchten Laubklumpen. Eine vollständige Entleerung solcher Tonnen am Biomüllwagen sei dann häufig nicht mehr möglich. Soweit müsse es nicht kommen: Bioabfälle sollten immer locker und unverpresst in die braunen Tonnen eingefüllt werden, erklärt Entsorgung Herne. Eine Lage Zeitungspapier am Boden der Tonne sorge dafür, dass alle organischen Abfälle beim Entleeren der Tonne am Müllfahrzeug „rausflutschen“.

Überfüllte Tonnen werden nicht geleert

Fehlbefüllung : „Verpackungsabfall und Restmüll haben nichts zu suchen in der Biotonne.“ Auch „Hinterlassenschaften organischen Ursprungs“, also der Inhalt von Windeln, Katzenklos und Hundekot gehörten aus hygienischen Gründen nicht in die Biotonne. Mülltüten aus Kunststoff hätten in der Biotonne ebenfalls nichts zu suchen.

Übervolle Biotonnen : Wenn die Biotonne am Grundstück häufig „Maulsperre“ habe, könne der Eigentümer eine größere und/oder eine weitere Biotonne bestellen. Saisonal anfallende Gartenabfälle würden bei den kostenlosen Gartenabfallaktionen im Frühling an drei Terminen und im Herbst an fünf Terminen an über zwanzig Standplatzen im Stadtgebiet angenommen. Sperrige fehlbefüllte oder überfüllte Biotonnen würden nicht geleert, so Entsorgung Herne.

In Herne werde die Biotonne bereits seit 1999 im ganzen Stadtgebiet auf freiwilliger Basis angeboten. Knapp 4500 Biotonnen stünden auf Herner Grundstücken. Die Biotonne wird alle zwei Wochen geleert. Die Termine für die Leerung finden sich im Abfallkalender ( www.entsorgung-herne.de ).

