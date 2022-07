Enkeltrick: 88-jähriger Herner zahlt fünfstellige „Kaution“

Herne. Ein 88-jähriger Herner hat einem Trickbetrüger in Wanne Bargeld in fünfstelliger Höhe überreicht. Wie er dem Kriminellen auf den Leim ging.

Ein 88-jähriger Herner ist am Dienstag, 12. Juli, Opfer einer „perfiden Lügengeschichte“ geworden, berichtet die Polizei und bittet um Hinweise auf den Täter.

Telefonanruf: Enkeltochter verursachte tödlichen Unfall

Gegen 11.30 Uhr meldete sich am Dienstag ein angeblicher Polizeibeamter auf dem Festnetztelefon des 88-Jährigen. Er erzählte ihm, dass seine Enkeltochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau gestorben sei. Die Enkelin würde sich nun beim Amtsgericht in Dortmund aufhalten. Der Betrüger forderte von dem Senior eine Kautionssumme im fünfstelligen Bereich, damit seine Enkelin nicht ins Gefängnis müsse.

Gegen 12 Uhr begab sich der Herner zur Geldübergabe an den zuvor genannten Treffpunkt an der Karolinenstraße/Heidstraße in Wanne. Dort übergab er die vereinbarte „Kaution“ in fünfstelliger Höhe an den vermeintlichen Polizisten. Die Täter wird wie folgt beschrieben: dunkle Hautfarbe, etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und mit „krausem“ Haar. Er war mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Polizei gibt Hinweise und bietet Beratung an

Die Polizei warnt in aller Deutlichkeit vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Hinweise: „Die Polizei wird niemals um Geldbeträge bitten und ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Auflegen sollten Sie, wenn:

– Sie nicht sicher sind, wer anruft,

– Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben,

– Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland.

– Sie der Anrufer unter Druck setzt.

– Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Für solche Fälle stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei mit Rat und Tat zur Seite. Diese sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte zum Beispiel zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz.

Kontakt unter 0234 909-4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren. Hilfe gibt es auch beim Team der Kriminalprävention und des Opferschutzes. Anmeldungen für Beratungen sind möglich unter der Telefonnummer 0234 909-4040. Weitere Informationen auf: https://bochum.polizei.nrw/artikel/kriminalpraevention-opferschutz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel