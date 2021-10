Emscherumbau in Herne: Parkverbot bis Ende des Jahres

In der Günnigfelder Straße in Herne gilt ab Dienstag, 19. Oktober, ein Parkverbot bis Ende des Jahres. (Symbolbild)

Herne. In der Günnigfelder Straße in Herne gilt ab Dienstag, 19. Oktober, ein Parkverbot bis Ende des Jahres. Grund dafür ist der Emscherumbau.

Aktuell führt die Emschergenossenschaft Umschlussarbeiten von städtischen Kanälen an den Abwasserkanal Hüller Bach am Pumpwerk Herne-Königsgrube durch. Da mehrere Bauabschnitte gleichzeitig stattfinden, werde die Verkehrsführung des Baustellentransports geändert, teilt die Emschergenossenschaft mit.

Ab Dienstag, 19. Oktober, bis voraussichtlich Ende des Jahres gelte deshalb ein Parkverbot in der Günnigfelder Straße von der Kreuzung Westfalenstraße bis in Höhe der Hausnummer 31b. Die Emschergenossenschaft bittet um Verständnis. Das Verbot gelte von montags bis freitags in der Zeit von 7 Uhr bis 18 Uhr.

Im Park am Pumpwerk Herne-Königsgrube schließt die Emschergenossenschaft den städtischen Kanal in der Günningfelder Straße an den neuen genossenschaftlichen Abwasserkanal an. Parallel dazu werden laut Emschergenossenschaft auch direkt am Pumpwerk Umschlussarbeiten durchgeführt. Da beide Abschnitte gleichzeitig gebaut werden, könne der Baustellenverkehr für den Anschluss der städtischen Kanalisation in der Günnigfelder Straße nicht mehr über die Hofstraße erfolgen, sondern werde zukünftig durch die Siedlung geleitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel