Emscherumbau: Arbeiten am Herner Hüller Bach verzögern sich

Herne. Die Arbeiten am Abwasserkanal neben dem Hüller Bach in Herne verzögern sich wegen des Starkregens im Juli. Berthastraße bleibt länger gesperrt.

Die Arbeiten für den 2,6 Kilometer langen unterirdischen Abwasserkanal, der parallel zum Hüller Bach in Herne entsteht, haben sich durch die Starkregenereignisse im Juli leicht verzögert. Deshalb bleibe die Berthastraße im Bereich der Hausnummern 6 bis 10 voraussichtlich noch bis zum 12. November komplett gesperrt, teilt die Emschergenossenschaft mit. Eine Querung des Hüller Bachs sei daher nicht möglich. Eine Umleitung sei eingerichtet und führe über die Sechs-Brüder-Straße, die Hordeler Heide und die Friedrich-Koepe-Straße.

Der neue Abwasserkanal am Hüller Bach ist ein Bestandteil des Projekts Emscherumbau und ist zwischen der Hofstraße in Herne und der Straße Hordeler Heide in Bochum entstanden. In diesem Jahr erfolgt nun der letzte Bauabschnitt mit der Anbindung der seitlichen Kanalanschlüsse.

