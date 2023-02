Einer der ersten Elektrobusse in Herne. Aktuell kommt die Technik noch aus China. Wie soll der Umstieg funktionieren?

E-Busse Elektro: Busse in Herne sollen nur noch mit Strom fahren

Herne. Busse in Herne sollen künftig nur noch elektrisch unterwegs sein. Die Verkehrsgesellschaft HCR will umrüsten. Die Technik kommt noch aus China.

Linienbusse in Herne sollen künftig nur noch mit Strom unterwegs sein. Die Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH (HCR) hat am 1. Februar 2023 den Beschluss für batteriebetriebene Elektromobilität als ihre zukünftige Hauptantriebstechnologie gefasst.

HCR in Herne: Busflotte soll bis 2036 komplett mit Strom fahren

Ab 2025 sollen grundsätzlich Elektrobusse beschafft werden, sodass perspektivisch die gesamte Busflotte nachhaltig unterwegs ist, heißt es in einer Mitteilung der HCR. Über die Anzahl der zu beschaffenden Elektrobusse werde „bei jedem Fahrzeugerwerb nach den aktuell bestehenden Rahmenbedingungen gesondert entschieden“.

Im Optimalfall werde die Flotte im Jahr 2036 durch die kontinuierliche Beschaffungsstrategie emissionsfrei sein. „Ich freue mich sehr über das starke Signal der HCR für eine nachhaltige und klimaneutrale Mobilität in Herne. Mit der vollständigen Elektrifizierung ihrer Flotte leistet die HCR in Zukunft einen wichtigen Beitrag zum Erreichen unserer ehrgeizigen Klimaziele“, erklärt Oberbürgermeister Frank Dudda in der Mitteilung.

Busse in Herne: Schon zwei Busse aus China im Einsatz

Bereits seit 2020 sind bei der HCR zwei E-Solobusse des chinesischen Herstellers BYD unterwegs. Sie haben seitdem nach HCR-Angaben etwa 185.000 Kilometer zurückgelegt. Voraussichtlich im April 2023 sollen die nächsten vier E-Solobusse des niederländischen Herstellers Ebusco auf dem Betriebshof eintreffen. Die HCR hat auch die Beschaffung von zwei weiteren Elektro-Gelenkbussen für das Jahr 2024 beschlossen.

Für die Elektrifizierung der derzeit 73 Busse umfassenden Flotte soll es laut HCR umfangreiche Umbaumaßnahmen am Betriebshof geben. Eine von der HCR in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie enthält Lösungen für die Energieversorgung und -verteilung und den Ausbau notwendiger Ladeinfrastruktur. „Es ist ein großer Vorteil, dass wir den Standort unseres Betriebshofes für die Umstellung der Busflotte nicht aufgeben müssen, sondern ihn – auch im Sinne der Nachhaltigkeit – modernisieren können. Die Umrüstung des Betriebshofes schafft die Grundlage eines emissionsfreien öffentlichen Nahverkehrs“, sagte HCR-Geschäftsführer Karsten Krüger.

