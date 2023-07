Janneke Ivankova aus Herne ist die Eiskönigin im Musical in Hamburg. Sie kommt für ein Konzert ins Veranstaltungszentrum Gysenberg.

Musical-Star Eiskönigin singt in Herne: 3 x 2 Tickets bei WAZ zu gewinnen

Herne. Musical-Star Janneke Ivankova tritt in Herne auf. Die 39-Jährige gibt eine Show im Veranstaltungszentrum am Gysenberg. Die WAZ verlost Tickets.

Elsa-Hauptdarstellerin Janneke Ivankova aus dem Musical „Die Eiskönigin“ singt am Samstag, 22. Juli, in Herne. Die 39-Jährige hatte einige Jahre in Herne gelebt und war dann nach Hamburg gezogen. Die WAZ verlost Karten für das Konzert „Rock’n’Radio“ im Veranstaltungszentrum Gysenberg.

Janneke Ivankova verkörpert im Musical, das im „Stage-Theater im Hafen Hamburg“ aufgeführt wird, seit November 2021 die Eiskönigin „Elsa“. Die Niederländerin hatte vor Corona in Herne gelebt und sich hier eine Existenz als Gesangslehrerin aufgebaut. Jetzt wohnt sie mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann bei Hamburg.

+++ Hintergrund: Von Herne nach Hamburg – Janneke Ivankova (39) ist die Eiskönigin im Musical +++

Bei dem Auftritt knüpft sie an die alten Herner Zeiten an: Unter dem Motto „Rock’n’Radio“ gibt Janneke Ivankova ab 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Gysenberg eine Kostprobe ihres Könnens. Sie wird von Timo Kuhn an der Gitarre begleitet.

Gewinnspiel: 3 x 2 Tickets für Konzert mit Janneke Ivankova zu gewinnen

WAZ-Leserinnen und Leser können 3 x 2 der begehrten Tickets gewinnen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur unter dem Link www.waz.de/elsa möglich. Das Gewinnspiel endet am kommenden Mittwoch, 19. Juli, um 12 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Anschluss telefonisch von der Redaktion benachrichtigt und können sich ihre Tickets am Einlass abholen.

Tickets für alle anderen Musik- und Musicalfans gibt’s zum Preis ab 30 Euro online unter www.mut-konzerte.de (externer Link). Agentur-Chef Thomas Lubbers verbindet seit dem „Musikalischen Adventskalender“ in Corona-Zeiten eine künstlerische Freundschaft mit Ivankova. Lubbers: „Janneke Ivankova besitzt eine große kraftvolle Stimme, die jedes Konzert mit ihr zu einem besonderen Erlebnis macht.“

