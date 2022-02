Eisglätte: Herner BMW-Fahrer verursacht schweren Unfall

Ein Herner Autofahrer ist bei einem schweren Unfall in Hessen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem anderen Pkw kollidiert (Symbolbild).

Herne/Haiger. Ein Herner BMW-Fahrer ist in Hessen auf eisglatter Straße in die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Pkw kollidiert. Das waren die Folgen.

Ein 39-jähriger Herner hat am Samstag in Hessen einen schweren Unfall verursacht. Der Mann geriet nach Angaben der Polizei auf der K41 in Haiger mit seinem BMW auf eisglatter Straße auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Renault eines Herborners (34) frontal zusammen.

Die Autos wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Fahrbahn geschleudert und kamen auf einem Feld zum Stehen. Beide Beifahrer erlitten schwere Verletzungen; der Herborner wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel