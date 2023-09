In der Fußgängerzone in Herne-Mitte wurden zwei Holzhäuschen aufgestellt.

Fußgängerzone Eisblockwette in Herne: Was diese Häuser zu bedeuten haben

Herne. In Herne-Mitte startet eine Eisblock-Wette. Dazu wurden zwei Holzhäuser aufgebaut. Worum es dabei geht und was hinter der Aktion steckt.

Die Stadt Herne lädt zum Umwelttag: Im Mittelpunkt steht am Samstag, 23. September, das Thema Energiewende – also Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und Elektromobilität. Darüber können sich Interessierte von 10 bis 16 Uhr in Vorträgen sowie einem „Markt der Möglichkeiten“ auf und am Robert-Brauner-Platz informieren.

Erstmals werden beim Umwelttag auch die neuen Räume im Stadtforum, in der Neuen Höfen Herne, genutzt. Ab 10 Uhr, so kündigt die Stadt an, finden dort sechs Fachvorträge statt. Martin Grampp, Energieberater der Verbraucherzentrale, referiert beispielsweise zu „Strom- und Heizkosten senken für Wohnungsnutzer“ und „Energetische Gebäudesanierung und Fördermöglichkeiten“, Isabelle Knauf von der Zukunftsinitiative Klima.Werk über Fördermöglichkeiten für Gründächer.

An den Beratungs- und Infoständen auf dem Platz können Interessierte direkt mit den Ausstellerinnen und Ausstellern sprechen. Aufgebaut seien Stände unter anderem von städtischen Fachbereichen, Parteien und Verbänden.

Bereits am Freitag, 22. September, starte eine Eisblockwette von Innovation City Herne-Mitte. Dafür würden zwei Häuschen auf dem Robert-Brauner-Platz mit Eisquadern befüllt, für die je 200 Liter Wasser gefroren wurden. Eines der beiden Häuser sei optimal gedämmt, das andere ungedämmt. Bis Montag, 2. Oktober, sollen die Häuser Wind und Wetter ausgesetzt sei. Die Stadt fragt: Wie viel Liter Eis schmilzt bis dahin in den beiden Häusern? Wie groß ist der Unterschied? Die besten Schätzungen, heißt es, gewinnen eine Ladestation für Elektroautos, eine sogenannte Wallbox. Teilnahme unter www.herne.de/ebw.

Das Programm des Umwelttages mit den Ausstellern gibt’s auf www.herne.de/umwelttag/

