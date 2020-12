Eine Welt Zentrum in Herne unterstützt fairen Orangenhandel

Herne. Faire Preise und Löhne will „SOS Rosarno“ Orangenhändlern in Italien ermöglichen. Auch in Herne werden fair gehandelte Orangen verkauft.

Weil große Konzerne und Handelsketten in Süditalien den Preis diktieren, müssen viele kleinbäuerliche Betriebe ihre Orangen für einen Preis verkaufen, der kaum die Kosten für das Pflücken abdeckt. Dagegen wehrt sich der Verein „SOS Rosarno“ in Kalabrien. Er will Bauern und Saisonkräften menschenwürdige Arbeitsbedingungen bei fairen Preisen und Löhnen ermöglichen. Die evangelische Landeskirche und dasEine Welt Zentrum in Herne unterstützen das Anliegen von „SOS Rosarno“.

In Gemeinden und Kitas verteilt

„Die Orangen sind in Herne in Kirchengemeinden und Kindergärten verteilt worden“, erklärt Eine Welt Koordinator Markus Heißler. Darüber hinaus können sie im Eine Welt Laden an der Freiligrathstraße gekauft werden. Die Resonanz auf die Orangenaktion in den Kirchengemeinden sei überwältigend, so Heißler. Damit Menschenrechtsverletzungen entlang Lieferketten wirksam verhindert werden können, genügten aber solche Initiativen nicht. „Dafür ist ein Lieferkettengesetz nötig.“

Der Verein „SOS Rosarno“ stelle den direkten Kontakt zwischen Bauern, Arbeitern und Einkaufsgemeinschaften her. Die Bauern bekämen somit einen angemessenen Preis. Dafür müssten sie den Erntehelfern Tariflöhne zahlen und Öko-Landbau betreiben.