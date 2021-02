Einbruch und Diebstahl in Herne: Polizei sucht Zeugen

Herne. Nach einem Diebstahl in Herne sucht die Polizei nun Zeugen. Ein Unbekannter soll von einer Baustelle unter anderem Kupferrohre gestohlen haben.

Die Herner Polizei ist am Dienstagmittag, 23. Februar, zur Cranger Heide in Herne-Wanne mit dem Hinweis auf einen Einbruchsdiebstahl gerufen worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei soll ein unbekannter Mann am Montagabend, 22. Februar, gegen 23.50 Uhr in ein Haus eingebrochen sein. Von einer Baustelle in einem Mehrfamilienhaus sollen diverse Werkzeuge, Kabel und Kupferrohre gestohlen worden sein, so die Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4130 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

