Einbruch in Postverteilzentrum: Polizei schnappt Herner (23)

Herne. Ein Herner (23) soll in Haltern am See in das Postverteilzentrum eingebrochen sein. Ein zweiter Täter ist noch auf der Flucht.

Die Polizei hat am späten Donnerstagabend einen mutmaßlichen Einbrecher aus Herne auf frischer Tat ertappt.

Wie die Polizei berichtet, war der 23-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen mit einem zweiten Täter gegen 22.15 Uhr in das Postverteilzentrum an der Lohausstraße in Haltern am See eingebrochen. Beim Versuch zu flüchten, konnten Polizeibeamte den Mann festnehmen; der Herner musste mit zur Wache.

Die Ermittlungen – unter anderem zum zweiten Tatverdächtigen – dauern noch an. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen, heißt es abschließend.

