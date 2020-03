Die Polizei sucht in Herne Zeugen nach einem Einbruch.

Polizei Einbruch in Herner Schmuckgeschäft – Polizei sucht Zeugen

Herne. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in ein Schmuckgeschäft in der Herner Innenstadt eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Herner Innenstadt ist es in der Nacht zu Samstag, 29. Februar, zu einem Einbruch gekommen. Eine Zeugin meldete der Polizei gegen 3.25 Uhr eine aufgebrochene Eingangstür zu einem Geschäft an der Bahnhofstraße 23. Laut Polizei hebelten Kriminelle nach derzeitigem Kenntnisstand die Zugangstür des Schmuckgeschäftes Bijou Brigitte auf.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Unbekannten betraten den Laden und entwendeten aus den vorderen Vitrinen eine bisher unbekannte Anzahl von Modeschmuck, teilt die Polizei mit. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Zeugen, die nähere Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder außerhalb der Bürodienstzeit unter -4441 (Kriminalwache Bochum) zu melden.