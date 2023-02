Unbekannte drangen in ein Handygeschäft in Herne ein.

Herne. Unbekannte sind in der Nacht in ein Handygeschäft in Herne eingebrochen. Ein Zeuge sah zwei Täter auf der Flucht. Nun werden Zeugen gesucht.

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht in ein Handygeschäft in Herne eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, sah ein Zeuge die Tatverdächtigen am Mittwoch, 8. Februar, gegen 1.15 Uhr nach dem Einbruch in das Wanner Geschäft an der Hauptstraße 256 flüchten. In welche Richtung, ist nicht bekannt. Angaben zur Beute stehen derzeit noch aus, heißt es weiter. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 zu melden.

