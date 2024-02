Herne In den frühen Abendstunden ist ein Krimineller in ein Herner Einfamilienhaus eingedrungen. Es gibt eine erste Täterbeschreibung.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag, 10. Februar, zwischen 18.15 und 18.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Heidstraße in Wanne eingedrungen.

Nach Angaben der Polizei stahl er Goldschmuck und flüchtete. Laut Zeugenaussagen war der Kriminelle von schlanker Statur. Er trug zur Tatzeit eine lange, helle Jacke, eine helle Hose, eine schwarze Mütze sowie schwarze Handschuhe. Darüber hinaus hatte er eine dunkle Umhängetasche bei sich.

Die Polizei bittet unter den Rufnummer 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um weitere Hinweise.

