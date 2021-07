Einbruch: Herner Polizei fahndet nach einem Verdächtigen

Herne. Die Herner Kriminalpolizei meldet einen Wohnungseinbruch in Horsthausen. Es gibt Zeugen-Hinweise auf eine verdächtige Person.

Die Herner Polizei meldet einen Wohnungseinbruch in Horsthausen. Das ist der bisherige Ermittlungsstand.

Am Donnerstag, 8. Juli, gegen 8.15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Lützowstraße gerufen. Noch unbekannte Kriminelle hatten dort in der zurückliegenden Nacht die Tür der Erdgeschosswohnung aufgebrochen, die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet.

Nach einer Zeugenbefragung ergeben sich Hinweise auf einen tatverdächtigen Fußgänger, der am Mittwoch, 7. Juli, gegen 22.45 Uhr, auf der Lützowstraße gesehen worden ist. Der Mann ging in eine Einfahrt, kletterte über eine Mauer und rannte davon. Der Tatverdächtige, ein Brillenträger, trug einen Kapuzenpullover und hatte einen Rucksack dabei.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbrüche bittet unter 0234-909-4135 sowie 0234-909-4441 (Kriminalwache) um weitere Hinweise.

