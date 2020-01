Herne. Die Herner Polizei erhielt am frühen Mittwochmorgen einen Hinweise auf einen Einbruch. Bei den ersten Ermittlungen half eine Drehleiter.

Einbruch: Herner Polizei ermittelt mit Feuerwehr-Drehleiter

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in Wanne. Bei ihren ersten Ermittlungen ging es für die Einsatzkräfte sprichwörtlich hoch hinaus.

So schildert die Polizei den ungewöhnlichen Einsatz: Am frühen Mittwochmorgen, gegen 0.50 Uhr, lief in dem an der Hauptstraße 245a in Wanne gelegenen Gebäude der Diakonie ein Einbruchsmeldealarm auf. Mit der Vermutung „Täter vor Ort“ machten sich Polizeibeamte sofort auf den Weg zu der Örtlichkeit und stellten in etwa acht Meter Höhe ein geöffnetes Fenster fest.

So standen sie vor der Frage: Wie kommt man schnell dorthin, auch um die angrenzenden Dächer nach den Einbrechern abzusuchen? Antwort: mit der Drehleiter der Feuerwehr! Die befreundeten Kollegen der Feuerwache waren mit dem großen Fahrzeug sehr schnell vor Ort und „wuchteten“ die Polizisten mit dem Korb in die Höhe. Dort bestätigte sich zwar der Einbruch, von den Kriminellen fehlte aber jede Spur. Die Angaben zur Beute stehen noch aus.

Nun bitten die Ermittler aus dem Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 / 909-8505 um Hinweise von Zeugen.