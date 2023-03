Einbrecher wüten in Herner Kita: „Alles wurde durchwühlt“

Herne. Bei einem Einbruch in eine Herner Kita sind Schränke durchwühlt worden, die Täter hinterließen viel Unordnung. Die Belegschaft ist bedient.

Unbekannte sind am Wochenende in die Kita Däumling an der Dahlhauser Straße in Herne-Eickel eingebrochen. Das bestätigt der Träger Lebenshilfe auf Anfrage der WAZ. „Alles wurde durchwühlt“, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführerin Bettina Raatz. Für die Kinder, unter ihnen viele mit Förderbedarf, sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei der Einbruch „sehr belastend“.

Der Einbruch sei nach dem Wochenende am Montagmorgen, 20. März, vor der Öffnung der Kita um 7 Uhr von der Belegschaft entdeckt worden. Die Einbrecher hätten ein Fenster aufgehebelt und seien so ins Gebäude eingedrungen. Drinnen hätten sie Räume durchkämmt, Schränke und Schubladen durchwühlt und auch verschlossenes Mobiliar aufgebrochen. Geflüchtet seien die Täter mit Geld, nachdem sie reichlich Unordnung angerichtet hätten. Außerdem seien einige Schränke und Elektronik beschädigt worden, heißt es aus der Einrichtung.

Die Eltern seien per App und WhatsApp darüber informiert worden, dass die Kinder am Morgen nicht in die Einrichtung können, sagt Bettina Raatz. Erst nachdem die Polizei den Einbruch aufgenommen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anschließend die Kita aufgeräumt hatten, hätten die Kinder am späten Vormittag in die Einrichtung kommen können. Die Lebenshilfe-Geschäftsführerin ist bedient. Auch diese Einrichtung spüre den Fachkräftemangel, alle hätten genug zu tun, nun auch noch das. Und vor allem: Die Kinder seien durch den Einbruch belastet: „Das macht was mit einem.“ Nun müsse die Tat aufgearbeitet werden.

Die Polizei bestätigt den Einbruch und geht davon aus, dass die Täter zwischen Samstag, 18. März, 16.30 Uhr, und Montag, 20. März, vor 7 Uhr, durch ein Bürofenster ins Gebäude eindrangen. Ebenfalls am vergangenen Wochenende waren Unbekannte in die städtische Kindertagesstätte an der Hofstraße in Herne-Röhlinghausen eingebrochen. Bevor sie flüchteten, zündeten sie dort einen Bürostuhl an. Die Polizei schließt nicht aus, dass es dieselben Täter waren. Ein Zusammenhang werde geprüft. M.M.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0234 909 4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

