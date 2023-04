Einbrecher verstecken ihre Gesichter hinter FFP2-Masken

Mit einer FFP-2-Maske verkleidet stiegen Einbrecher in Herne in eine Wohnung ein. Ein Anwohner machte den Ganoven einen Strich durch die Rechnung.

Herne. Ein aufmerksamer Nachbar hat in Herne vier Einbrecher vertrieben. Die Täter versteckten sich hinter FFP2-Masken. Wie die Polizei jetzt fahndet.

Einbrecher in Herne haben ihre Gesichter hinter FFP2-Masken versteckt. Ein aufmerksamer Nachbar konnte die vier Täter vertreiben. Er machte lauthals auf sich aufmerksam.

Laut Polizei kam es am Karsamstag (8. April) gegen 19.50 Uhr zu dem Vorfall an der Ludwig-Steil-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich laut Polizei die Kriminellen über ein Fenster Zugang in eine Wohnung. Ein „couragierter Nachbar“ habe die Einbrecher bemerkt. Der 26-Jährige sei unter lautem Rufen in Richtung des betroffenen Gebäudes gelaufen. Daraufhin hätten die vier Männer zu Fuß die Flucht ergriffen.

Personenbeschreibung nach Einbruch in Herne:

Der Nachbar gab eine Personenbeschreibung für drei der vier Täter ab. Die Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und schlank sein, ein „südländisches Erscheinungsbild“ haben und FFP2-Masken getragen haben.

Person 1: schwarze Weste, weißer Kapuzenpullover, weiße Mütze

Person 2: schwarze Jacke, schwarzer Kapuzenpullover, blaue Jeans, schwarze Mütze, schwarze Brille

Person 3: hellblaue Jogginghose, beigefarbene Mütze

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief laut Polizei negativ. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) entgegen.

