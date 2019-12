Ein Rücktritt mit Haltung und die Magie der Zahl 2

Von Aufsteigern, Aussteigern und einem stets zweigleisig fahrenden Genossen.

Die Zwei

Die SPD hat am vergangenen Samstag in einer fünfeinhalbstündigen Marathon-Konferenz ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September 2020 nominiert. Bei gefühlt 23 Wahlgängen blieb natürlich die politische Poesie auf der Strecke. Martin Kortmann durchbrach jedoch als Ratskandidat für Wanne-Süd die ermüdende Routine einer solchen Parteiveranstaltung.

In seiner (zweiminütigen) Kurzvorstellung drehte sich alles um die Zahl 2: Sein Sternzeichen sei Zwilling, er habe zweimal geheiratet, zwei Kinder und zwei Berufsausbildungen, sei in zwei Bezirken zum Bezirksbürgermeister gewählt worden und gehöre zwei Gewerkschaften an, sagte der 58-Jährige. Und dann sei ihm aufgefallen, dass er (vor Jahren) erst einmal dem Rat der Stadt angehört habe - deshalb kandidiere er nun erneut. Die nächste 2 kann kommen: Die Genossen nominierten ihn mit 126 von 134 Stimmen.

Wenn der amtierende Eickeler Bezirksbürgermeister 2020 in den Rat gewählt werden sollte, kann er in seinem Lebenslauf wohl noch eine weitere 2 hinzufügen: Als Neuling bzw. Wiedereinsteiger würde er (symbolisch) wohl erst einmal in der zweiten Reihe der Fraktion Platz nehmen müssen.

Der Ausstieg

Die Nominierung der SPD-Direktkandidaten für die Kommunalwahl im Volkshaus Röhlinghausen hatte noch ein Nachspiel. Ratsherr Walter Hanstein (79), der trotz eines (knappen) Siegs gegen Andrea Ellerbrock (55) in der SPD Horsthausen in der entscheidungsbefugten Wahlkreiskonferenz in einer Kampfabstimmung seiner Herausforderin unterlegen war, hat jetzt in einem Schreiben an seine Genossen den Rücktritt von allen Ämtern im Ortsverein verkündet. Das Ratsmandat wird er noch bis zur Kommunalwahl wahrnehmen.

Der SPD-Stadtverordnete Walter Hanstein bewies in der Niederlage Größe. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Wie schon im Volkshaus bewies der bisherige Horsthauser Ortsvereins-Chef in der Niederlage Größe und vermied es, in seinem Brief nachzutreten oder abzurechnen. Dabei hätte er dazu wohl durchaus einen Grund gehabt, denn: Angesichts des deutlichen Siegs von Andrea Ellerbrock trotz einer inhaltlich limitierten Vorstellung („ich bin jünger und eine Frau“) fällt es schwer zu glauben, dass die Parteispitze zuvor hinter den Kulissen nicht zu diesem Ergebnis „beigetragen“ hat.

Der Aufstieg

„Ein raketenhafter Aufstieg“ - diese Umschreibung passt zu Christoph Heidenreichs jüngster Karriere wie, sagen wir mal: Abwehrschnitzer zum BVB, Zimt zum Milchreis oder Impertinenz zu Donald Trump. Der 38-Jährige frühere Mitarbeiter des Herner Planungsamtes ist jetzt vom Gelsenkirchener Rat einstimmig zum Stadtbaurat gewählt worden.

Der erste große Karrieresprung des Familienvaters fand 2017 statt, als er überraschend von Herne nach Herten gewechselt ist: Dort wurde er von der Politik ebenfalls zum Dezernenten gekürt. Wenn Heidenreich in diesem Tempo weitermacht, müsste er eigentlich 2020 für die Gelsenkirchener SPD zum Oberbürgermeister gewählt werden. Das dafür notwendige Parteibuch hätte er jedenfalls.