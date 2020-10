Die SPD-Spitze hat am Mittwochabend weitere Details der Einigung mit der CDU bekannt gegeben. So sei in Herne die Einrichtung der Stelle eines Kinderschutzbeauftragten geplant, erklären Parteichef Alexander Vogt und Fraktions-Chef Udo Sobieski.

Außerdem soll es im Bereich „Arbeit und Soziales“ einen „Runden Tisch Mitbestimmung“ sowie zum Thema Mobilität ein „Radwegekonzept- und unterhaltungskataster“ geben.