Ein Ausflugsziel für die Herbstferien: Das andere Herne

Die Herbstferien stehen vor der Tür - und wer wegfahren möchte, steht vor der Frage: Wohin angesichts der vielen Risikogebiete? Ein Ziel könnte ein Ort mit einem bekannten Namen sein: Herne.

Da wird mancher Herner stutzen und vielleicht an all die Hernes denken, die es rund um den Globus gibt. Doch wir schweifen gar nicht in die Ferne. Das Ziel in unserem Fall ist keine 30 Kilometer entfernt und mit dem Auto in einer knappen halben Stunde erreichbar: die Bauernschaft Herne, die zu Marl gehört. Die WAZ ist hingefahren.

Erste Erwähnung schon um 890 in alten Heberegistern

Die Lage des kleinen Herne lässt sich räumlich recht gut eingrenzen. Es liegt zwischen dem Autobahnkreuz A43/A52 und dem Wesel-Datteln-Kanal, nach Westen markiert die Lippramsdorfer Straße die Grenze zum Ortsteil Sickingmühle. Die Geschichte reicht offenbar sehr weit zurück. Erstmals wird die Bauernschaft Herne um 890 in den Heberegistern des Klosters Werden erwähnt.

Der erste Blick auf Herne zeigt, dass hier das Ruhrgebiet schon deutlich Richtung Münsterland ausgefranst ist. Anders ausgedrückt: Hier ist man auf dem Land. Der Blick schweift über Maisfelder und Weiden, auf denen Pferde und Kühe grasen. Begegnen sich Menschen, grüßt man sich einander freundlich.

Der Herner Weg führt durch sehr viel Grün. Foto: Tobias Bolsmann

Westernreiten, Geocaching und Radfahren

Der Freizeitwert dieses Landstrichs kann für den Städter als recht hoch eingestuft werden. Der nahe Wesel-Datteln-Kanal ist schnell erreicht. Die Brücke führt weiter zu den Lippeauen, die zu den Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebieten gehören. Wer in Herne bleibt, kann den Herner Weg entlang spazieren, Fans der digitalen Schatzsuche „Geocaching“ können dabei ein paar Entdeckungen machen. Pferdefreunde könnte das Gestüt Döring interessieren. Eine Besonderheit: Döring bietet Unterricht in den verschiedenen Disziplinen des Westernreitens an, auch Pferde werden ausgebildet.

Wer den Herner Weg weiter läuft, kommt zum Alten Feuerwehrhaus Herne. Das hat seine ursprüngliche Funktion allerdings längst verloren. Heute nutzt ein Gartenservice-Unternehmen das Haus. Dafür gibt es auf der Buslinie 227 die Haltestelle „Herne Feuerwehrhaus“. Damit wären wir beim Thema Mobilität, auch in dieser Hinsicht hat Herne einiges zu bieten. Eine Reihe von Radrouten führen durch die Ortschaft, unter anderem die Römer-Lippe-Route.

Auch das kleine Herne erweist dem Bergbau seine Reminiszenz

Für Fans von motorisierten Zweirädern - also Motorrädern - ist Herne ein Muss. Denn dort befindet sich der Bikertreff Vogel. An Wochenenden im Sommer stehen hunderte bis tausende Maschinen auf dem Parkplatz, die Fahrer fachsimpeln und stärken sich mit Bratwurst und Getränken.

Der Bikertreff Vogel ist gerade im Sommer ein Muss für Motorradfahrer. Foto: Tobias Bolsmann

Doch obwohl das Marler Herne eindeutig ländlich geprägt ist: Am Bikertreff gibt es eine sehr sichtbare Reminiszenz an den Bergbau: ein Stempel, unter dem Sicherheitsschuhe von Bergleuten stehen. Das macht Sinn, den Marl war ja auch einmal Bergbaustadt. Die Zeche Auguste Victoria wurde erst 2015 geschlossen. Und so haben Herne und Herne eine logische Verbindung.

Das Fazit: Die kleine Verwandte der kreisfreien Stadt Herne eignet sich durchaus für einen Tagesausflug. Damit wäre dann immerhin ein Tag der Herbstferien verplant...

Eigentümer des Shamrockparks ist in der Bauernschaft Herne groß geworden

Einer, der in Herne seit einigen Jahren sehr aktiv ist, wurde in der Bauernschaft Herne in Marl geboren: Hubert Schulte-Kemper, Chef der Fakt AG und Eigentümer des Shamrockparks an der Brunnenstraße.

Er sei auf einem Bauernhof in Herne groß geworden, erzählt Schulte-Kemper im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion. Dort sei es zur Schule gegangen, auch sein Elternhaus würde noch existieren. Mit sechs Jahren sei er schon Trecker gefahren, mit acht Jahren habe er Kühe gemolken. Auch Schweine habe die Familie auf dem Hof selbst geschlachtet.

In der Spitze habe es in Herne 15 Bauernhöfe gegeben. Und als er Ratsmitglied in Marl gewesen sei, habe er in den Sitzungen immer einen Anlass gefunden, um die Bauernschaft Herne zu erwähnen.