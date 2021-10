„Eickeler Herbst“ lockt Massen: „Endlich unter Menschen“

Beim „Eickeler Herbst“ in Herne kamen am Wochenende Tausende Menschen an der Eickeler Markt.

Herne. Zum „Eickeler Herbst“ in Herne kamen Tausende Menschen. Tenor: Endlich wieder raus, endlich wieder etwas erleben und unter Menschen feiern.

Mit Musik, kulinarischem Angebot und einem Kinderprogramm lockt in Herne der „Eickeler Herbst“ am Wochenende Besucherinnen und Besucher. Lange ist es her, dass am Eickeler Markt, zwischen König- und Hauptstraße, ein Fest stattgefunden hat. Mit dem Eickeler Herbst lässt Veranstalter Bernd Sender die gesellige Stimmung wiederaufleben. Bei strahlendem Sonnenschein wurde schon am Samstag eine bunte, fröhliche Familienveranstaltung gefeiert. Tausende Menschen kamen. Und am Sonntag geht es weiter.

Mit Attraktionen wie drei Kinderkarussells und Entenangeln, aber auch mit zwei Bierständen und Schlemmer-Möglichkeiten war Spaß und Genuss für Groß und Klein garantiert. Die musikalischen Unterhaltungskünstler sorgten auf einer Bühne mit ihren Live-Auftritten für beste Stimmung unter den Besuchern. Das dreitägige Programm sorgte dafür, dass der Platz rund um Hülsmann-Brauerei und Meistertrunk gut gefüllt war.

Veranstalter: Besser hätten das Wetter und das Feedback nicht sein können

Enten angeln ist auch heute noch beliebt. Im Bild: Joline (4). Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Die zufriedenen Gesichter zeigen, dass solche Veranstaltungen in Eickel gefehlt haben. Das kann auch Veranstalter Bernd Sender bestätigen. „Ich wurde im letzten halben Jahr immer wieder angesprochen, dass ich doch endlich wieder mal etwas organisieren soll“, erzählt er. Dann habe er sich im Sommer hingesetzt, ein Konzept überlegt und alles die Wege geleitet. Mit Klassikern wie Grünkohl, Reibekuchen oder frischen Champignons konnte jeder Hunger gestillt werden. Für die „süßen Zungen“ gab es gebrannte Mandeln oder frische Crêpes. Und während die Erwachsenen am Ausschank ihr Frischgezapftes genossen, reihen sich vor dem Karussell die Kinder ungeduldig in die Warteschlage ein und können es kaum erwarten, bis der kleine Rummel für sie losgeht.

„Besser hätten das Wetter und das Feedback nicht sein können“, sagt Sender. „Ich bin sehr zufrieden, und die Rückmeldung ist wirklich überragend. Die Leute haben das Angebot sehr gut angenommen und sind vor allem sehr dankbar dafür“, sagt er. Man merke, dass die Leute nach den Corona-Lockdowns „ausgehungert“ seien und sich nach geselligen Veranstaltungen sehnten.

Besucherin: „Das hat uns sehr gefehlt“

Fast wie auf Crange: Dominik (17) zeigt sein Können am Boxball. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Der vierjährige Leon aus Bochum ist am Samstag mit seinen Großeltern gekommen. „Ich bin zum ersten Mal hier und bin schon zwei Mal mit dem Flugzeug-Karussell gefahren“, erzählt er stolz der WAZ. Oma und Opa freuen sich vor allem, wieder in Gesellschaft zu sein. „Wir fühlen uns sehr wohl hier. Wir sind geimpft und freuen uns, endlich wieder unter Menschen zu sein. Das hat uns sehr gefehlt“, so die Bochumer.

Auch Alexander und Dunja aus Eickel sind gekommen. „Zwar ist es etwas ungewohnt, wieder unter so vielen Menschen zu sein, aber es ist okay“, erzählt die Hernerin. Für sie sei es ein spontaner Familienausflug gewesen.

>> WEITERE INFORMATIONEN: Weitere Veranstaltungen geplant

Die gute Resonanz auf den „Eickeler Herbst“ motiviere ihn, mehr Veranstaltungen für den Stadtteil zu organisieren, sagt Veranstalter Bernd Sender. Nach seiner Schätzung kamen bis zu 8000 Menschen.

Das Publikum sei sehr dankbar, bilanziert er. Weitere Veranstaltungen könnten möglicherweise auch in Absprache mit der Werbegemeinschaft durchgeführt werden.