Ehrenpreis: Wer 2023 die Auszeichnung „Herner Spatz“ erhält

Herne. Nach einer Corona-Pause wird der „Herner Spatz“ nach vier Jahren wieder vergeben: Wer für außerordentliche Verdienste im Naturschutz geehrt wird.

Der „Herner Spatz“ geht in diesem Jahr nicht an eine Person, sondern an ein Gebäude: Die Biologische Station Östliches Ruhrgebiet zeichnet das innovative Sodinger Wohnprojekt We-house mit diesem Ehrenpreis aus. Die Auszeichnung wird am 1. Dezember von Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda und dem ehemaligen Mondpalast-Prinzipal Christian Stratmann verliehen.

And the winner is ...: Das am Kurt-Edelhagen-Platz im ehemaligen Weltkriegsbunker entstandene Wohnprojekt We-house erhält in diesem Jahr den „Herner Spatz“. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Die Ehrung hebt Menschen oder Projekte hervor, die sich um den Natur- und Umweltschutz in besonderer Weise verdient machten oder machen“, heißt es in einer Pressemitteilung der an der Vinckestraße beheimateten Biologischen Station. Das vom Investor Archy Nova (Stuttgart) realisierte We-house ist der bereits 11. Träger dieses alle zwei Jahren vergebenen Preises. 2019 nahm Wochenblatt-Redakteur Rainer Rüsing die Auszeichnung entgegen, 2021 fiel die Vergabe wegen der Corona-Pandemie aus.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Und so begründet die Biologische Station die diesjährige Entscheidung: „Das phantastisch-innovative, bundesweit beachtete Projekt, ein ehemaliger Hochbunker, gilt heute als eines der modernsten Wohngebäude des Landes und ist nun von den Bewohnerinnen und Bewohnern bezogen. Ein Gesamtkunstwerk aus Flächen-Upcyling, nachhaltigem Bauen, Umweltschutz, sozialem Miteinander, Wohnquartiersbelebung und Artenschutz am Gebäude.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel