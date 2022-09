Ehrenamt in Herne: Um die 200 Angebote für Engagement

Herne. In Herne gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Alle Infos zum vielfältigen Angebot des Ehrenamtsbüros der Stadt.

In Herne gibt es mit rund 200 Angeboten vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren. Mögliche Handlungsfelder sind zum Beispiel Freizeit- und Sportangebote, Flüchtlingshilfe oder Katastrophenschutz. Das städtische Ehrenamtsbüro, unter der Leitung von Sabine Torkowski und Armin Kurpanik, vernetzt einzelne ehrenamtliche Akteure und Organisationen in Herne und vermittelt zwischen ihnen. „Wir wollen das Ehrenamt in der Stadt attraktiv und bekannt gestalten“, sagt Kurpanik.

Stadt Herne möchte junge Menschen fürs Ehrenamt begeistern

„Das Ehrenamt ist in der demokratischen Gesellschaft ein tragendes Prinzip“, sagt Oberbürgermeister Frank Dudda. Denn die soziale Infrastruktur der Stadt sei ohne freiwillige Arbeit in Vereinen und Verbänden in dem Maß nicht aufrecht zu erhalten. Ein starkes Ehrenamt mache die Stadt lebenswerter, so Dudda.

Mit der Kampagne „Herne engagiert! Mit dir. Mit uns. Miteinander“ möchte die Stadt Herne neue Ehrenamtliche gewinnen. Es bestehe mehr Nachfrage von Vereinen nach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, als dass es Menschen gebe, die sich engagieren, sagt Kurpanik. Die Zahl der Freiwilligen liege nach Schätzungen der Freiwilligen-Studie derzeit bei etwa einem Viertel der Bevölkerung. Es sei jedoch immer schwieriger, Menschen für die Arbeit in Vereinen und Verbänden zu gewinnen. Besonders gelte dies für junge Menschen.

Um junge Menschen abzuholen, ist die Kampagne vor allem online vertreten. Auf der Servicehomepage www.herne.de/engagiert sind neben Podcasts auch Videos mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu finden.

Ein Zeichen der Anerkennung für die freiwillige Arbeit in Herne ist die Ehrenamtskarte. Damit gebe es Vergünstigungen in ganz NRW. Anspruch auf diese Karte habe man mit mindestens fünf Stunden ehrenamtlichem Engagement pro Woche.

Wer sich in Herne ehrenamtlich engagieren möchte, aber noch das passende Angebot sucht, kann sich an das Ehrenamtsbüro der Stadt wenden. „Man gibt seine Interessen an, und unsere Datenbank sucht automatisch ein passendes Ehrenamt“, erklärt Kurpanik. Das Ehrenamtsbüro übernehme die weitere Arbeit und vermittele.

Interessierte finden auf der Internetseite des Herner Ehrenamtsbüros www.herne.de/ehrenamt weitere Informationen. Bei Fragen rund um das Thema Ehrenamt stehen Sabine Torkowski telefonisch unter 02323 16 29 24 und Armin Kurpanik unter 02323 16 35 48 oder per E-Mail an ehrenamt@herne.de zur Verfügung.

